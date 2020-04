NMBS bouwt schuldenberg verder af WDw

24 april 2020

14u22

Bron: Belga 0 Economie Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar een naar eigen zeggen “goede operationele prestatie” afgeleverd. Er werden meer dan 253 miljoen reizigers vervoerd en de schuldenberg kon met bijna 90 miljoen euro worden afgebouwd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de spoorwegmaatschappij.

De NMBS haalde 2,3 procent meer opbrengsten binnen dan in 2018, goed voor 2,61 miljard euro. De operationele winst (recurrente ebitda, of winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam uit op 85,3 miljoen euro, wel een tiental miljoen onder die van het jaar voordien.

Dankzij die resultaten kon de economische schuld met nog eens 89,6 miljoen worden afgebouwd. Die bedraagt wel nog altijd bijna 2,3 miljard euro. “Dat is 151 miljoen euro onder de door de regering in 2017 gestelde doelstelling”, voegt de NMBS eraan toe

3,9 procent meer reizigers

De spoorwegmaatschappij herhaalt ook een aantal positieve elementen die al eerder waren bekendgemaakt: er werden 3,9 procent meer reizigers vervoerd, zij waren meer tevreden (algemene klanttevredenheid van 67 procent) en de stiptheid lag voor het eerst sinds 2015 weer boven 90 procent.

Voorts investeerde de NMBS vorig jaar 604,6 miljoen euro, voornamelijk in de modernisering van de stations en de werkplaatsen. En in het onderhoud en de aankoop van het rollend materieel. De mate waarin de treinen beschikbaar waren, steeg tot 84,7 procent. ”Het hoogste cijfer sinds 2013.”

1.300 nieuwe medewerkers

De spoorwegmaatschappij startte 2020 met 17.539 medewerkers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten), tegenover 17.703 een jaar eerder. Er werden in de loop van 2019 1.300 nieuwe medewerkers aangeworven.

De resultaten van de spoorwegmaatschappij zullen er dit jaar door de coronacrisis uiteraard helemaal anders uitzien. Sinds midden maart rijden er minder treinen en op 23 maart werd een “treindienst van nationaal belang” opgezet. Sindsdien vervoert de NMBS naar eigen zeggen niet meer dan tien procent van het gebruikelijke aantal reizigers (dat meer dan 900.000 per dag bedraagt). En de bezettingsgraad van de treinen ligt op vier tot vijf procent. De maatschappij herhaalt dat ze daardoor 70 miljoen euro per maand verliest aan commerciële inkomsten uit tickets en abonnementen.

