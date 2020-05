NMBS-baas Sophie Dutordoir: “Commercieel is dit een ramp, wij verliezen elke maand meer dan 70 miljoen euro”

Economie NMBS-ceo Sophie Dutordoir (57) verwacht geen invasie op haar treinen wanneer ze vanaf morgen weer aan normale capaciteit bollen. Dat veel klanten nog even wegblijven is zelfs goed, want dat maakt onze spoorwegen nog meer corona-proof . Alleen slaat het virus een diepe krater in de financiën. “Dit is een commerciële ramp. Wij verliezen 70 miljoen euro per maand aan inkomsten en dat zal ik met de regering moeten bekijken. Maar dat zijn zorgen voor straks.”

In de treinen bleven ze tot op heden toch vooral voorbehouden voor de treinrovers uit de spaghettiwesterns, maar vanaf morgen worden mondmaskers ook op onze spoorwegen ‘het nieuwe normaal’. Viroloog en corona-bestrijder Steven Van Gucht mag dan wel zeggen dat hij in de supermarkt geen mondmasker draagt, wanneer hij de trein neemt zal hij dat wel doen. Het wordt hem verplicht.

“Om mondmaskers te verplichten in plaats van ze ‘aan te bevelen’ zoals in de winkels heb ik samen met de CEO’s van andere vervoersmaatschappijen sterk aangedrongen”, zegt Dutordoir. “Wij gaan er alles aan doen om de treinen te laten rijden met social distancing aan boord, maar als toch twee mensen elkaar eens kruisen zal dat verplichte mondmasker dat opvangen.”

Van de ‘Treindienst van Nationaal belang’ de voorbije weken gaat u weer naar het normale aanbod. Een simpele druk op de knop?

Sophie Dutordoir: “Was het maar. Dit is een gigantische operatie die we al weken voorbereiden. Treinen laten rijden, betekent voldoende mensen hebben om ze te besturen, om reizigers te begeleiden in de trein, het seinhuis te bemannen, de treinen te onderhouden, te kuisen en ze in te plannen op ons spoorwegnet. Daarnaast heb je vandaag ook nog veel volk nodig om beschermingsmateriaal te kopen en dat dan te verdelen onder het personeel. Ik kan u zeggen dat er bij de NMBS de voorbije weken heel wat mensen weinig geslapen hebben om dit allemaal zo goed mogelijk voor te bereiden.”

“Wij zijn een bedrijf dat altijd operationeel is gebleven zodat mensen die werkten in essentiële sectoren hun nodige verplaatsingen konden doen. Maar we waren genoodzaakt om ons aanbod in te krimpen op 23 maart. Ik had een gemiddeld absenteïsme omwille van ziekte van 19 procent dat in bepaalde omgevingen steeg tot 30 à 40 procent. Dan gaat het niet meer. Dagelijks deden wij nog 1.800 treinritten en dat gaan we – nu ook onze afwezigheden door ziekte fors daalden - door de geleidelijke heropstart van de economie verdubbelen tot 3.600 ritten. Da’s vrijwel de normale capaciteit zonder een 70-tal piekuurtreinen van en naar Brussel en enkele studententreinen.”

Iedereen mag nog vrij z’n plaats kiezen, maar dat moet voldoende gespreid Sophie Dutordoir

Hoe denkt u dat sporen tijdens een pandemie veilig kan?

“Omdat alles staat of valt met de gezondheid van onze medewerkers en onze reizigers nemen we heel wat sanitaire maatregelen. Op dit moment hebben wij al 3,5 miljoen euro uitgegeven aan beschermingsmateriaal en poetsproducten. Alle treinen worden dagelijks volledig gedesinfecteerd en ze krijgen doorheen de dag nog een tweede poetsbeurt. Honderden mensen zullen continu knoppen, handvatten en werkruimtes schoonmaken. Ons bataljon is ook volledig uitgerust met maskers, sjaals, handschoenen en alcoholgel.”

“En dan zijn er de maatregelen voor de klanten. We vragen iedereen zoveel mogelijk afstand te behouden: op het perron, bij het instappen, in de wagons. Iedereen mag nog vrij z’n plaats kiezen, maar dat moet voldoende gespreid. En als het ondanks die maatregelen eventjes niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, is er dus dat verplichte mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar. Dat moet overal: vanaf het betreden van een station, tijdens het wachten op het perron, in de trein tot op het moment dat je het station weer verlaat. Mijn personeel zal daar zowel in het station als op de trein op toezien. Reizigers moeten een mondmasker of een alternatief zoals een sjaal meenemen van thuis en zullen het vanaf 11 mei ook kunnen kopen in winkels en automaten in honderd stations.”

Waarom daar nog een week mee wachten?

“Ik ben niet meer dan de kleine CEO van de grote NMBS hé. Ik kies die data niet. De overheid beslist om onze economie gelimiteerd weer zuurstof te geven en het is mijn taak om te zorgen dat dit wat de spoorwegen betreft veilig kan. En ik denk dat er wat dat betreft geen probleem zal zijn. Ik stel vast dat veel mensen wel voorzien zijn van mondmaskers. Mijn buurvrouw heeft er voor mij wat genaaid.”

Wat maakt dat u zo zeker bent dat het veilig zal verlopen?

“Omdat ik weet dat het allesbehalve een invasie zal zijn op het openbaar vervoer. Alleen wie een strikt noodzakelijke verplaatsing maakt, heeft toelating van de overheid om de trein te nemen. We hebben onze dienstregeling noodgedwongen afgebouwd, maar als ik naar de cijfers kijk hebben 95 procent van mijn treinen een bezetting van 10 procent of minder. Er hebben de voorbije weken treinen gereden met minder dan vijf inzittenden. Als we dan die 1.800 ritten nog eens verdubbelen, dan denk ik dat er een grote garantie is dat er veel plaats zal zijn, alvast in de eerste fase van het afbouwplan.”

“Als ik simpel reken dan vervoeren wij op normale dagen grosso modo zo’n 900.000 mensen: dat zijn – opnieuw, eenvoudig geteld – 450.000 ritten heen en terug. 140.000 verplaatsingen komen van studenten, die zullen er niet zijn. 220.000 ritten zijn abonnees met woon-werkverkeer, maar ook daar vraagt de overheid om nog zoveel als kan in te zetten op telewerken. De rest zijn occasionele tickets, maar wie zal de trein nemen? Er zijn geen toeristische attracties open en familiebezoeken mogen niet. Het zal héél beperkt zijn en dus is er plaats genoeg om voldoende afstand te houden. Ik verwacht ook wel sociaal gedrag van onze reizigers. Ben je ziek? Blijf thuis. Draag dat masker. Houd voldoende afstand en neem je afval mee als je van de trein stapt.”

Vorige week hebben we in Brussel gecontroleerd en bleek dat 37 procent van wie op het perron stond te wachten geen ticket had gekocht Sophie Dutordoir

Hoe gaat u mij tegenhouden wanneer ik – niet-essentieel – met de trein van Hasselt naar Blankenberge reis om de zee te zien?

“Niet. Controleren op wat een essentiële verplaatsing is en wat niet, behoort ons niet toe. De politie zal dat controleren. U zal tegen de lamp lopen als de agenten u in Blankenberge vragen wat u daar komt doen. En ook de spoorwegpolitie doet elke dag in de stations en ook op de perrons tientallen controles op de reden van een verplaatsing.”

“Geef mij ook nog eens de kans om te zeggen dat openbaar vervoer ook in deze tijden niet gratis is, hé. Ik ben van mening dat mijn treinbegeleiders en het stationspersoneel vandaag in eerste plaats de taak hebben om te informeren en toe te zien hoe alles veilig verloopt en de prioriteit is niet om vervoersbewijzen te controleren. Maar dat wil niet zeggen dat reizigers geen ticket meer hoeven te kopen. We blijven dat met steekproeven wel nagaan. Vorige week hebben we in Brussel gecontroleerd en bleek dat 37 procent van wie op het perron stond te wachten geen ticket had gekocht. Die mensen hebben we naar de ticketautomaat gestuurd. Ook als loketten gesloten zijn kan je met de website, de app en de automaten wel een kaartje kopen.”

Wat gebeurt er wanneer er binnenkort – de winkels gaan weer open op 11 mei – meer mensen zich mogen verplaatsen?

“(blaast) Ik hou me nu aan de maatregelen die vorige week zijn afgesproken en ik heb geen medische kennis om te voorspellen hoe dat virus in ons land en andere landen zal evolueren. Ik ga ervan uit dat als de overheid van mening is dat er meer mensen het openbaar vervoer mogen nemen dat daar een medische evolutie aan vooraf gaat. En ik stel vast dat wij in staat zijn om ons aan te passen aan wat er beslist wordt.”

‘Daar is maar één woord voor: dom’, zo zei Marc Van Ranst half maart toen u een aantal piekuurtreinen afschafte. Heeft u hulp gehad van virologen om uw plan uit te dokteren?

“Nee. We hebben dit zelf bekeken met heel veel intern overleg en elke middag was er een vergadering met de vakbonden om snel te horen wat er leeft bij het personeel. Ook zij zijn heel constructief. Na die uitspraak van Van Ranst heb ik ‘m opgebeld en hem uitgelegd hoe het met de magere bezetting van onze treinen was gesteld. Toen zei hij onmiddellijk dat hij het beter niet had gezegd omdat hij niet beschikte over mijn cijfers. Hij heeft me gevraagd om het aanbod zo groot mogelijk te houden en dat hebben we ook gedaan.”

“Kijk, ik heb de voorbije weken óók veel geleerd. Ik wist niet dat wij zo’n belangrijke rol speelden voor veel mensen in essentiële sectoren. Toen wij ons aanbod terugschroefden, bleek dat veel mensen die in shiften werken - in postsorteercentra en bij de voedseldistributie bijvoorbeeld - het openbaar vervoer gebruiken. Ik ben verwonderd dat zoveel verplegers en verzorgend personeel de trein nemen. Opeens kwamen zij in de problemen en hebben we ons aanbod weer aangepast door extra treinen ’s morgens heel vroeg en ’s avonds laat in te leggen.”

Wat betekent een rustige zomer – geen festivals, geen sportmanifestaties, toerisme aan een zijden draadje – voor uw kassa?

“Commercieel is dit een ramp. Ik verlies nu al elke maand meer dan 70 miljoen aan commerciële inkomsten en onze uitgaven blijven op hetzelfde niveau. Er zijn de vaste kosten en een grote investering in sanitaire middelen. Ik zal dat met de regering bespreken. Wij zijn een openbaar, dienstverlenend bedrijf en geen commerciële instelling, maar op een bepaald moment moeten we dat budget natuurlijk opnieuw bekijken. Als de Franse spoorwegen rekening houden met een verlies van 2 miljard euro dan loopt onze put ook in de honderden miljoenen. Maar dat is nu geen prioriteit, dat is voor straks.”