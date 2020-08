NMBS 152 miljoen euro in het rood SVM

28 augustus 2020

14u21

Bron: Belga 6 Economie Spoorwegmaatschappij NMBS heeft in de eerste helft van dit jaar een operationeel verlies geleden van 152,3 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een winst van 44,3 miljoen euro.

Het verlies heeft alles te maken met het coronavirus. Het aantal reizigers - en de inkomsten daaruit - decimeerde aan het begin van de coronacrisis en lag eind juni nog altijd maar op 49 procent van het normale niveau. De kosten bleven wel doorlopen omdat de NMBS veel treinen inzette.

Over het volledige jaar verwacht de NMBS een operationeel verlies van meer dan 300 miljoen euro. Dat is nog slechter dan minister van Mobiliteit François Bellot (MR) begin juli in de Kamer voorspelde. Hij sprak toen van 290 miljoen euro verlies. Voor aanvang van de crisis mikte de NMBS voor dit jaar op een operationele winst van 108 miljoen euro.

Tijdens de eerste jaarhelft is de schuldenberg van de NMBS ook opnieuw toegenomen. De economische schuld ging 88 miljoen euro hoger tot 2,47 miljard euro.

