NLMK investeert 150 miljoen euro in staalfabriek La Louvière KVDS

10 oktober 2019

18u06

Bron: Belga 0 Economie Het Russische staalbedrijf NLMK investeert de komende jaren 150 miljoen euro in zijn fabriek in La Louvière. De staalproductie van de Henegouwse fabriek zou daardoor tegen 2022 met bijna een derde toenemen: tot 2,2 miljoen ton per jaar.

De plannen werden donderdag uit de doeken gedaan in aanwezigheid van Waals minister van Economie Willy Borsus. Het geld dient om de warme lijn van de fabriek te moderniseren. De onderneming hoopt zo marktaandeel te winnen op de Europese markt van warmgewalst staal (dat is vrij ruw, in principe het meest goedkope staal).





"Dit project betekent de grootste investering in de vestiging van La Louvière in de voorbije decennia. Het wordt het startpunt van onze toekomstige ontwikkelingen", zei Ben de Vos, de topman van NLMK International. De investering maakt deel uit van een strategisch plan 2022 van de NLMK-groep.