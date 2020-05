Nivea verzacht de corona-impact voor producent Beiersdorf Minder cosmeticaproducten over de toonbank door lockdownmaatregelen JOBR

05 mei 2020

15u38

Bron: DPA 0 Economie De Duitse producent van verzorgingsproducten Beiersdorf houdt gemengde gevoelens over aan het eerste kwartaal van dit jaar. Door de coronacrisis zal het bedrijf de prognoses voor 2020 niet halen. Maar het is niet in heel het bedrijf kommer en kwel. Sommige afdelingen noteren zelfs een verhoogde vraag en het stermerk Nivea houdt stand.

Het populaire gamma van Nivea bleef stabiel met slechts een kleine omzetdaling. Merken in de afdelingen 'Derma' en 'Healthcare' noteerden een toename met minstens 10 procent van de omzet. Bij cosmeticaproducten was er een daling door de lockdownmaatregelen en reisbeperkingen in heel de wereld. Bij het zeer dure merk La Prairie, dat veel op luchthavens verkocht wordt, viel de omzet bijvoorbeeld een derde lager.

Prognoses ingetrokken

Dat alles resulteerde in een omzet die met 1,9 procent daalde tot 1,9 miljard euro. De prognoses die Beiersdorf begin maart publiceerde, trekt het bedrijf in. De kans dat ze gehaald worden is onwaarschijnlijk, klinkt het. Maar volgens het bedrijf zijn de fundamenten stevig genoeg om de ongeziene crisisperiode de baas te kunnen en op de lange termijn sterker uit de crisis te komen, zegt Stefan De Loecker, de Belgische CEO van de Duitse multinational.

Beiersdorf bouwde in heel de wereld fabrieken om voor de productie van desinfecterende handgel. Ook doneerde het bedrijf miljoenen dosissen Nivea aan zorgpersoneel.