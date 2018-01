Niki Lauda neemt eigen vliegmaatschappij weer in handen TK

Bron: Belga 0 Economie De failliete Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki, vroeger een dochter van Air Berlin, is weer in handen gekomen van oprichter en voormalig wereldkampioen Formule 1 Niki Lauda. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA vanochtend.

De 68-jarige gaf de afgelopen maanden al regelmatig te kennen dat hij de maatschappij weer in handen wilde nemen. In 2003 richtte Lauda Niki op, om het in 2011 te verkopen aan het nu failliete Air Berlin. Nu gaat hij opnieuw aan het stuur zitten. IAG/Vueling, moederbedrijf van British Airways en Iberia, trekt daarmee aan het kortste eind.

De bewindvoerder oordeelde dat het bod van Lauda het beste was, melden de Duitse en Oostenrijkse bewindvoerders in een gezamenlijk communiqué. Er is geen enkel detail over de deal bekendgemaakt. De bewindvoerders zeggen nog te hopen op een snel groen licht van de Duitse en Oostenrijkse autoriteiten om het dossier te kunnen afwerken.

Faillissement

Bij een Duitse rechter liep ook een faillissementsprocedure en daar kwam IAG eind december als winnaar uit de biedstrijd. IAG had Niki binnengehaald voor 20 miljoen euro en zei ook nog 16,5 miljoen euro te investeren in de carrier met zetel in Wenen, maar die beslissing werd geannuleerd.

In december moest Niki melden dat de luchtvaartmaatschappij failliet was. Alle operaties werden toen stopgezet. Air Berlin werd na het faillissement vorige zomer deels overgenomen door Lufthansa. De Duitse luchtvaartreus besliste uiteindelijk om Niki niet mee over te nemen, na voorbehoud door de Europese concurrentiewaakhond.