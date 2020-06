Nike verkoopt fors minder door coronapandemie IB

25 juni 2020

23u36

Bron: ANP 0 Economie Nike heeft in het voorbije kwartaal een fors lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Winkels van het sportkledingmerk moesten in grote delen van de wereld de deuren sluiten wegens de coronapandemie. Onder de streep resteerde een verlies.

In het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar verkocht Nike voor 6,3 miljard dollar aan sportkleding en -schoenen, 38 procent minder dan een jaar eerder. Daarop leed het Amerikaanse bedrijf een nettoverlies van 790 miljoen dollar.

Het verlies van omzet werd deels gecompenseerd door een sterke stijging van de onlineverkopen, iets waar Nike al langer een speerpunt van wil maken. Via webshops verkocht Nike driekwart meer dan een jaar eerder.

Doorlopende vaste kosten

Doordat veel vaste kosten voor bijvoorbeeld distributie wel doorliepen, eindigde Nike tegen de verwachting van analisten in met rode cijfers. Nike stelde in zijn kwartaalbericht ook "aanzienlijke investeringen" te hebben gedaan om loon aan personeel door te kunnen betalen.

Inmiddels is zo'n 90 procent van alle Nike-winkels wereldwijd weer geopend. Of dat zo blijft, is nog de vraag. Door een hernieuwde opleving van het nieuwe coronavirus in meerdere Amerikaanse staten besloot bijvoorbeeld Apple een aantal winkels in de Verenigde Staten weer te sluiten, nadat ze onlangs waren heropend.