Nike en Adidas roepen Trump op om handelsoorlog met China te stoppen: “Importtarieven zijn rampzalig” LH ADN

22 mei 2019

12u32

Bron: ANP, BBC, Belga 0 Economie Nieuwe Amerikaanse importheffingen op schoenen uit China zijn "rampzalig" voor consumenten, bedrijven en de Amerikaanse economie. De aangekondigde tarieven moeten daarom zo snel mogelijk van tafel. Dat schrijven sportmerken Adidas en Nike samen met tientallen andere schoenenmerken in een open brief aan president Donald Trump.

Eerder deze maand verhoogden de Verenigde Staten de importtarieven op Chinese goederen van 10 procent naar 25 procent. Het ging om consumentenspullen met een totale waarde van 200 miljard dollar. Daarnaast dreigde Amerika ook bijna alle overige importgoederen onder het veel hogere tarief te laten vallen. Dan zou 325 miljard dollar aan Chinese goederen veel duurder worden voor Amerikaanse klanten

7 miljard aan extra kosten

“De nieuwe tarieven voor sneakers, sandalen of laarzen zullen vooral gewone Amerikanen in de portemonnee treffen”, waarschuwen in totaal 173 ondertekenaars, waaronder ook de merken Puma, Reebok, Clarks, Dr Martens en Converse.



De tariefverhoging voor schoenen uit China zou Amerikaanse consumenten opzadelen met in totaal 7 miljard dollar aan extra kosten, zo berekende de branchevereniging voor schoenenverkopers. “Rampzalig”, klinkt het. "Namens honderden miljoenen consumenten en honderdduizenden werknemers verzoeken we u direct deze actie te staken", schrijven ze. "Het is tijd om deze handelsoorlog te beëindigen."

Verhuizen

Trump heeft altijd verklaard dat de bedrijven de invoerheffing kunnen ontwijken door hun productie naar de VS te verhuizen. Maar dat is volgens de schoenenindustrie geen optie. “Het gaat om een erg kapitaalintensieve sector, waar grote beslissingen jaren voorbereiding vergen. Bedrijven kunnen niet gewoon hun fabriek verhuizen om zich aan te passen aan de veranderingen.” Uit een bevraging van de Amerikaanse kamer van koophandel (Amcham) blijkt intussen wel dat ongeveer vier op tien van de Amerikaanse bedrijven in China een relocatie overweegt.