Nieuwe wet verplicht Netflix en Amazon kwart van omzet in Frankrijk te investeren HR

15 januari 2020

14u07

Bron: Belga 0 Economie De Franse minister van Cultuur wil dat online videoplatformen, zoals Netflix en Amazon, ten minste 25 procent van hun omzet investeren in Franse en Europese productie. Minister Franck Riester zat vandaag samen met de audiovisuele en filmsector rond de hervorming van de sector die hij eind vorig jaar voorstelde en die in april langs het Franse parlement gaat.

Met het wetsontwerp moet het financieringsmodel van films en audiovisuele werken in Frankrijk aanzienlijk gemoderniseerd worden. De bedoeling is om de spelregels tussen de televisiestations en de internetplatformen opnieuw in balans te brengen, aangezien die laatste tot dusver van een zeer lichte regelgeving konden genieten.

De onlinediensten zoals Netflix zullen daarom ook investeringsverplichtingen in de productie opgelegd krijgen, zoals dat al decennia het geval is voor de Franse televisiestations. De platformen zullen de investeringsverplichtingen moeten onderhandelen, maar in geval van uitblijven van een akkoord zal een minimumpercentage van toepassing zijn.

Sancties

Riester benadrukte in september het belang van de nieuwe verplichtingen en waarschuwde toen dat als platformen zoals Netflix of Amazon de regels niet zouden naleven, er een hele reeks sancties zouden genomen worden, die kunnen gaan tot een verbod om hun inhoud te verspreiden in Frankrijk.