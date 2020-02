Nieuwe verzoeningsvergadering bij skeyes op 3 april, tot dan geen acties meer SVM

19 februari 2020

16u57

Bron: Belga 0 Economie Bij luchtverkeersleider skeyes vindt op 3 april een nieuwe verzoeningsvergadering plaats. Dat lieten woordvoerder Dominique Dehaene en vakbondsman Kurt Callaerts (ACV-Transcom) weten na het verzoeningsoverleg. De christelijke vakbond had vorige week een stakingsaanzegging ingediend, waardoor de luchtverkeersleiders aan het einde van de krokusvakantie zouden kunnen staken. Maar tot 3 april komen er in dit dossier dus geen acties.

De onenigheid draait rond de manier waarop de luchtverkeersleiders ‘premie-uren’ die ze toegekend kregen kunnen opnemen. Die premie-uren zijn niet-gepresteerde uren. Luchtverkeersleiders krijgen ze bijvoorbeeld als ze onverwacht worden opgeroepen voor een dienst. Ze werken dan een shift, maar krijgen daarbovenop extra uren toegekend. Luchtverkeersleiders kunnen die opsparen om vroeger te kunnen vertrekken aan het einde van hun carrière, ze kunnen die laten uitbetalen of ze kunnen die omzetten in extra verlofdagen.

Op het paritair comité werd een nieuwe regeling voorgesteld om die extra toegekende uren op te nemen. De directie had volgens Callaerts altijd beloofd dat de luchtverkeersleiders die uren onbeperkt zouden kunnen omzetten in verlofdagen, maar beperkt dat nu toch. Nog volgens de ACV'er zou de directie ook pushen om de premie-uren te laten "afkopen".

Callaerts geeft aan dat de vakbond in het dossier nu de mensen gaat bevragen en meer informatie gaat verzamelen. "We gaan bekijken hoe groot het probleem is. We willen niet overkomen als niet constructief." De vakbondsman voegt er wel aan toe dat ACV Transcom bij skeyes ook nog een stakingsaanzegging lopen heeft in het dossier rond de samenwerking met de militaire luchtverkeersleiders.