Nieuwe topman voor Disney: Bob Chapek vervangt Bob Iger Redactie

25 februari 2020

22u36

Bron: ANP 1 Economie Het Amerikaanse entertainment- en mediaconcern Walt Disney krijgt een nieuwe topman. Bob Iger draagt het stokje over aan Bob Chapek, die de afgelopen jaren al leiding gaf aan de pretparken van Disney en de merchandise-afdeling van het bedrijf.

Iger was sinds 2005 de hoogste baas bij Disney. Onder zijn bewind werd onder meer Lucasfilm overgenomen, waardoor Disney de rechten op de Star Wars-franchise en Indiana Jones in handen kreeg. Iger is ook de grote man achter het inlijven van de entertainmenttak van 21st Century Fox, waarmee tientallen miljarden dollars gemoeid waren.

Volgens de vertrekkende topman is het nu een geschikt moment om de leiding over te dragen. Iger blijft tot 2021 overigens nog wel in functie als voorzitter. Zijn opvolger Chapek wordt de zevende topman (ceo) in de geschiedenis van Disney. Hij studeerde ooit microbiologie en later bedrijfskunde, en werkt inmiddels al jaren voor het concern. Eerder was hij werkzaam in de advertentiewereld.



Het aandeel Disney verliest na bekendmaking van het nieuws meer dan 3 procent in de nabeurse handel.