Nieuwe rechtszaak tegen Perrigo, Coucke & co

Vermogensbeheerder Carmignac Gestion heeft een rechtszaak aangespannen tegen pharmabedrijf Perrigo, zijn voormalige CEO Joseph Papa, ex-CFO Judy Brown en Marc Coucke, die zijn Omega Pharma verkocht aan Perrigo. Dat schrijft De Tijd op zijn website.

Carmignac Gestion voelt zich misleid en stelt Papa, Brown en Coucke persoonlijk aansprakelijk voor de schade die het meent te hebben geleden. Net als andere ontevreden beleggers meent Carmignac dat Perrigo & co in 2015 misleidende informatie hebben gegeven om investeerders te overtuigen een overname door concurrent Mylan tegen te houden. Perrigo zegt zich "krachtdadig" te zullen verdedigen.

Het is niet de eerste juridische procedure rond Perrigo en Omega Pharma. Twee andere zaken zijn nog hangende: in mei 2016 lanceerden beleggers een groepsvordering tegen Perrigo over misleidende en foute verklaringen. Daarnaast diende Perrigo in België vorig jaar een claim in tegen Marc Coucke en het investeringsfonds Waterland. De twee zouden Perrigo om de tuin hebben geleid door bij Omega opgeslagen producten als omzet te boeken.