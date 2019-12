Nieuwe klap voor Boeing: United bestelt vijftig vliegtuigen bij Airbus jv

04 december 2019

07u27

Bron: DPA/AFP 0 Economie De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft vijftig nieuwe vliegtuigen besteld bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Het nieuws vormt een nieuwe klap voor Airbus' Amerikaanse concurrent Boeing. Prijskaartje van de bestelling: tot 7 miljard dollar (6,3 miljard euro). Bloomberg wijst erop dat zulke grote bestellingen vaak gepaard gaan met forse kortingen.



De nieuwe Airbus A321 XLR moet op termijn de vloot van Boeing 757-200's vervangen bij United. De eerste toestellen worden in 2024 verwacht, meldde United. Dit model van Airbus, de langeafstandsversie van de A321neo, zou tot 8.700 km moeten kunnen vliegen, en zou dus ingezet kunnen worden op vluchten van de Amerikaanse oostkust naar Europese bestemmingen. Dit model gebruikt ook 30 procent minder brandstof dan de Boeing 757 die vaak ingezet wordt voor lange afstanden.



Een anonieme bron die de aankoop van nabij volgde, zegt aan AFP dat Boeing op dit moment geen enkel toestel aanbiedt dat de 757 zou kunnen vervangen. De onderhandelingen tussen United en Airbus lopen al verschillende maanden.

In 2017 bestelde United ook al 45 exemplaren van de Airbus A350-900, maar de levering van de eerste A350 is met vijf jaar uitgesteld tot 2027.

Een andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, American Airlines, bestelde eerder al meer dan vijftig toestellen bij Airbus.

Boeing verkeert in zwaar weer sinds het in maart verplicht werd om alle 737 MAX-toestellen aan de grond te houden na twee crashes waarbij 346 doden vielen. Door de problemen met de 737 MAX werd Boeing verplicht de aankondiging van een nieuw toestel (met als werknaam NMA, new midsize airplane) uit te stellen naar volgend jaar.