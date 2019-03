Nieuwe klap voor Boeing: Airbus haalt Chinese deal binnen van 31 miljard KVDS

26 maart 2019

11u39

Airbus mag maar liefst 300 vliegtuigen maken voor de Chinese markt. Dat is aangekondigd tijdens een staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Franse hoofdstad Parijs. De order is slecht nieuws voor concurrent Boeing, dat het al zwaar te verduren heeft na twee dodelijke ongevallen met zijn nieuwe 737 Max.

Airbus – dat zijn hoofdzetel heeft in Toulouse – mag 290 toestellen van het type A320 maken en 10 van het type A350. De waarde van de deal is bijna twee keer zo hoog als wat de Franse president Emmanuel Macron in januari vorig jaar aankondigde tijdens een trip naar Peking.

Middenklasse

China wordt beschouwd als de belangrijkste vliegmarkt ter wereld. Dat komt mede door de toenemende vraag naar reizen van de groeiende middenklasse. Traditioneel zocht China een evenwicht tussen Boeing en Airbus voor haar bestellingen - tot ze haar eigen toestellen kan maken - maar dat is veranderd sinds de dodelijke crash van twee 737 Max-toestellen van Boeing. Daar was ook een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Lion Air bij betrokken. Ook de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten doet de Amerikaanse vliegtuigbouwer geen goed.

Het Europese Airbus kreeg dan weer een aanbod om zijn activiteiten uit te breiden in Tianjin. De Chinese A320’s zullen daar ook deels geproduceerd worden. Iets wat de nieuwe topman van Airbus – Guillaume Faury, die volgende maand aan de slag gaat – omschreef als “een teken van vertrouwen”.

China zou de komende 20 jaar zo’n 7.400 nieuwe vliegtuigen nodig hebben, wat Airbus schat op bijna 20 procent van de wereldwijde vraag.