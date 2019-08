Nieuwe klap dreigt voor Limburg IB

23 augustus 2019

05u42

Bron: Belga 0 Economie Het bedrijf Punch Powertrain uit Sint-Truiden schrapt een onbekend aantal banen. Na Ford Genk dreigt weer groot banenverlies in de Limburgse autosector. Dat schrijven De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag.

Punch Powertrain zal in september de vakbonden inlichten over het banenverlies. Het bedrijf telt 1.100 werknemers. Van de 500 arbeiders zitten er nu al 300 in allerlei systemen van economische werkloosheid. Bij Punch zijn ook meer dan 600 bedienden aan de slag.

Automatische versnellingsbakken

Na het drama van Ford Genk in 2014 dreigt dus een nieuwe klap voor de Limburgse autosector. Punch maakt automatische versnellingsbakken en heeft erg te lijden onder de malaise in de autosector en de terugval van de Chinese automarkt. Het bedrijf zit in zwaar weer en zag vorige maand ook zijn Chinese hoofdaandeelhouder Yinyi bescherming tegen schuldeisers aanvragen.