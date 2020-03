Nieuwe job… maar niet welkom op kantoor

Zoë Deswaef (25) uit Oostakker begon vanmorgen aan haar nieuwe job op een rekruteringskantoor in Gent. Nou ja, niet letterlijk op kantoor, want als gevolg van de coronacrisis moet ze meteen telewerken. Dus geen rondleiding, geen chit-chat aan het koffieapparaat, geen roddels bij de lunch. “Starten in quarantaine is niet de eerste werkdag waarvan je droomt, natuurlijk”, zegt Zoë, “maar digitaal gaat ook en ik word hier prima opgevangen.”

Economie Zoë Deswaef (25) uit Oostakker begon vanmorgen aan haar nieuwe job op een rekruteringskantoor in Gent. Nou ja, niet letterlijk op kantoor, want als gevolg van de coronacrisis moet ze meteen telewerken. Dus geen rondleiding, geen chit-chat aan het koffieapparaat, geen roddels bij de lunch. “Starten in quarantaine is niet de eerste werkdag waarvan je droomt, natuurlijk”, zegt Zoë, “maar digitaal gaat ook en ik word hier prima opgevangen.”

Rekruteren in coronatijden is risky business. Veel bedrijven hebben economische werkloosheid moeten inroepen en lopende sollicitaties werden on hold gezet. In de voedingsindustrie en de logistiek hebben ze dan weer handen te kort en ook de IT-sector lijkt geen last van de crisis te hebben. Bij Amon, een headhuntersbureau voor digitale en IT-profielen uit Gent, startte Zoë (25) vanochtend haar eerste werkdag van haar eerste echte baan. ‘Associate Executive Search’ luidt haar ronkende jobstitel. Bij het schemer hing Radio 2 al aan de lijn, maar tegen 9 uur was er een grote videoconference en kon Zoë kennismaken met haar nieuwe collega’s. “In normale omstandigheden is het hier de gewoonte dat iemand die van de schoolbanken komt de eerste zes maanden op kantoor blijft om zo geïntegreerd te raken in de groep, maar dit zijn natuurlijk andere omstandigheden”, zegt managing director Christophe VanDriessche. “Toen ik in 1997 afstudeerde, had ik nooit kunnen vermoeden dat dit ook maar zou kunnen, maar voor Zoë is dit doodnormaal. Het adaptatievermogen van jonge mensen is fenomenaal.”

“Mijn eerste werkdag op mijn nieuwe job starten in quarantaine was uiteraard niet waarvan ik had gedroomd”, zegt Zoë die een master in de pedagogische Wetenschappen haalde. “Ik heb één face-to-facegesprek gehad, vlak voor de crisis uitbrak, de rest is allemaal vanop afstand afgehandeld, ook het finale gesprek. Ik heb op tijd mijn computer en mijn gsm gekregen, waardoor ik alles had om te starten. Thuis werk ik in een afzonderlijke kamer voor mij alleen, zonder afleiding van mijn vriend of van mijn hond. De hele voormiddag heb ik zitten bellen en skypen met collega’s om kennis te maken. Dat gebeurde eerst in een hangout met 15 mensen tegelijk, waarbij iedereen zich voorstelde met foto’s en zo, echt wel tof. Daarna maakte ik nader kennis met de mensen van mijn eigen team en werd al de basis gelegd van de opleidingen die ik de komende dagen van hen zal krijgen. Je wil je collega’s leren kennen en een goede eerste indruk maken, maar je voelt toch wel dat de fysieke scheiding voor wat meer afstand zorgt. Er wordt hier wel benadrukt hoe belangrijk het is om op tijd pauzes te nemen, zoals je ook op kantoor zou doen.”

Work-lifebalance

“De work-lifebalance moet in orde blijven, want als je thuis werkt, durft die wel eens te vervagen”, zegt VanDriessche. “We waren al een beetje mee met telewerk, enfin, onze medewerkers konden één dag per week van thuis werken. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil met de hele week thuis werken, want de sociale cohesie valt dan helemaal weg. Collega’s moedigen we aan om geregeld pauzes te nemen. Wie dat wil, kan gaan wandelen, gaan lopen of boodschappen doen, zolang als daar maar duidelijke afspraken over worden gemaakt. Op het einde van de dag wordt geëvalueerd of de doelstellingen werden gehaald, maar hoe iemand zijn dag plant, maakt niet zoveel uit.”

Of Zoë al uitkijkt naar de dag dat ze haar collega’s in het echt mag ontmoeten? “Daar worden al grapjes over gemaakt’, zegt ze. “Uiteraard is er niets concreets afgesproken, dat kan ook niet, maar collega’s hebben laten weten dat ze uitkijken naar ons eerste koffiemoment en het woord ‘barbecue’ is ook al eens gevallen.”