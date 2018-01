Nieuwe jaar start met negatieve stroomprijzen SI

18u07

Bron: Belga 0 BELGA Archiefbeeld. Economie Het nieuwe jaar is van start gegaan met negatieve stroomprijzen, met dank aan de overvloedige windproductie. Ook in de buurlanden doken de stroomprijzen onder nul.

Het nieuwe jaar is gestart met een aantal uren van negatieve prijzen in ons land, tot -31 euro per MWh. Vandaag flirtte de stroomprijs eveneens met nul euro. Dat gebeurde op de zogenaamde day-ahead markten, of de kortetermijnmarkten. Ook deze zomer kende ons land enkele uren negatieve stroomprijzen.

Bij onderzoeksinstelling EnergyVille bevestigt men de negatieve prijzen. "Duitsland en Frankrijk hebben hetzelfde fenomeen ervaren. Vooral in Duitsland waren er grote negatieve prijzen, tot -76 euro/MWh, het aantal uren met negatieve prijzen was daar ook hoger dan in België".

Niet voor de gewone consument

Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk een samenspel van een aantal factoren, klinkt het bij EnergyVille. Er is een hoge productie - door onder meer veel windenergie - en een lagere vraag in de vakantieperiode en een niet al te koude winter. Ook de voorbije jaren duwde de combinatie van een overschot aan niet-flexibele productie en een lage elektriciteitsvraag de stroomprijs af en toe onder nul.

Overigens zal de gewone consument niet veel merken van die negatieve stroomprijzen. Die heeft immers geen toegang tot de day-ahead markten. De eindprijs die de consument betaalt, wordt bovendien door nog veel meer factoren bepaald, merkt men op bij EnergyVille.