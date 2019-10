Nieuwe Europese duurzaamheidsnormen voor elektrische toestellen kv

01 oktober 2019

17u13

Bron: Belga 5 Economie Binnen enkele weken worden nieuwe Europese maatregelen van kracht die het energieverbruik van koelkasten, wasmachines, televisietoestellen en andere elektrische toestellen moeten verminderen. Samen met de nieuwe etiketteringsregels kunnen ze Europese gezinnen gemiddeld 150 euro per jaar besparen, zo maakt de Europese Commissie zich sterk.

De Commissie meldde vandaag dat ze tien nieuwe uitvoeringsbesluiten heeft goedgekeurd die producenten verplichten om de milieuprestaties van elektrische toestellen te verbeteren. "Voor het eerst" bevatten deze ecodesign-maatregelen "vereisten voor de herstelbaarheid en herbruikbaarheid", aldus de Commissie.

Fabrikanten zullen er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat reserveonderdelen langer beschikbaar blijven: tot minstens zeven jaar na de aankoop van koelkasten, en minstens tien jaar voor wasmachines en vaatwassers. Die onderdelen moeten bovendien binnen vijftien werkdagen geleverd kunnen worden. Daarnaast komen er ook nieuwe normen voor het maximale waterverbruik.



In combinatie met de in maart goedgekeurde energielabels kunnen deze maatregelen het energieverbruik van deze toestellen aanzienlijk verminderen, zo claimt de Commissie. Zo zou tegen 2030 de jaarlijkse energieconsumptie van Denemarken bespaard kunnen worden. Zo zouden Europese gezinnen hun energiefactuur met gemiddeld 150 euro per jaar zien dalen.