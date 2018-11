Nieuwe appel Morgana moet Jonagold doen vergeten én fruittelers betere prijzen opleveren IB

Bron: Belga 0 Economie Vandaag wordt op de fruitbeurs Fructura in Hasselt de nieuwe Belgische appel Morgana voorgesteld. Die moet volgens kenners in staat zijn om de Jonagold te doen vergeten. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Tegen 2021 moet de appel in de warenhuizen liggen.

Er is jaren gesleuteld om de Morgana op punt te krijgen. Maar dankzij het veredelingswerk van de gespecialiseerde firma Better3Fruit uit Rillaar is het nu zover. De bomen worden door een gespecialiseerd dochterbedrijf van de bekende boomkweker Carolus uit Nieuwerkerken in de markt gelanceerd.

Exclusiviteit

Voor ons land krijgt de Belgische Fruitveiling (BFV) de exclusieve productie- en verkooprechten. Voor de rest worden die rechten enkel nog aan drie andere fruitverenigingen in West-Europa toegekend. "Die exclusiviteit moet een betere prijs voor de telers garanderen", zegt Willem Broux van Carolus in de krant.

BFV-algemeen directeur Filip Lowette onderschrijft de hoge verwachtingen voor de Morgana. "Het is een lekkere en kwaliteitsvolle appel die in staat moet zijn om te concurreren met de Pink Lady", zegt Lowette. Deze winter worden alvast 30.000 Morgana-bomen in Limburg aangeplant.