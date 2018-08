Nieuwe Amerikaanse invoerheffingen na "China's oneerlijke handelspraktijken" sam

07 augustus 2018

23u52

Bron: belga 0 Economie De Verenigde Staten voeren op 23 augustus nieuwe invoerheffingen door van 25 procent op 16 miljard dollar (14 miljard euro) aan Chinese goederen.

Ze doen dat "in een reactie op China's oneerlijke handelspraktijken", meldt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging. De USTR publiceert ook de lijst met de 279 getroffen producten.

De nieuwe douanerechten komen bovenop de invoerheffingen van 25 procent op 34 miljard dollar (29 miljard euro) aan Chinese producten die de VS op 6 juli al in werking lieten treden.



Als vergelding daarvoor voerde China op zijn beurt al heffingen in op onder meer Amerikaanse auto's en landbouwproducten zoals sojabonen, varkens- en rundvlees en zuivelproducten.