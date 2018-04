Nieuwe acties op komst bij Deliveroo jv

20 april 2018

18u11

Bron: belga 2 Economie Er zijn nieuwe acties op komst bij maaltijdbezorger Deliveroo omtrent het statuut van de koeriers. Dat zegt de socialistische transportarbeidersbond BTB. Er is onder meer een actie gepland aan het Deliveroo-kantoor in Brussel.

De koeriers van het bedrijf moeten sinds 1 februari werken als zelfstandige. Voorheen waren ze in loondienst via een coöperatieve organisatie. De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR), een onderdeel van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, oordeelde begin maart echter dat een koerier die in dienst is bij Deliveroo, geen zelfstandig werk verricht. De voorwaarden waaraan hij werkt, duiden op de arbeidsrelatie van een werknemer.

De vakbond stuurde daarop tot twee keer toe een aangetekend schrijven naar Deliveroo met de vraag om overleg, maar kreeg geen antwoord. "Daarmee nemen ze een duidelijk standpunt in", zegt vakbondsman Steven Steyaert. "Door niet te reageren, vragen ze om meer acties. Ze zullen die ook krijgen."

Vanaf begin mei zouden er flyeracties plaatsvinden in verschillende steden om de problematiek bij het grote publiek bekend te maken. Er is ook een nieuwe actie gepland aan het kantoorgebouw van Deliveroo in Elsene.

Na een reeks acties in januari was er overleg tussen Deliveroo enerzijds en de de vakbonden en een collectief van koeriers anderzijds. Maar dat leverde niets op.