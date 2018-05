Nieuwe acties bagage-afhandelaars Schiphol KVE

11 mei 2018

16u11

Bron: Belga 0 Economie Medewerkers van bagage- en vrachtafhandelaars Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport gaan komend weekend opnieuw actievoeren op de Nederlandse luchthaven Schiphol. Verspreid over de dag wordt meermaals het werk maximaal een uur neergelegd, zo meldde vakbond FNV Luchtvaart. De werkonderbrekingen vinden plaats bij het laden en lossen van vliegtuigen, bij de check-in balies en bij de bagage-afhandeling.

Het is niet voor het eerst dat er wordt gestaakt uit protest tegen te hoge werkdruk en achterstallige loonontwikkeling. Het is de vijfde keer dat de medewerkers in actie komen.

Hoewel de onderbrekingen van korte duur zijn, kunnen ze leiden tot vertragingen, waarschuwt FNV. De bond roept Schiphol op om de "moordende concurrentie" tussen afhandelbedrijven te stoppen door sociale regels in te stellen. Het steeds goedkoper aanbieden van diensten, gaat volgens de klagers over de ruggen van de werknemers.

Afzonderlijke cao-onderhandelingen met Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport liepen stuk op loon, werkdruk en roosters.