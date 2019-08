Nieuw-Zeeland verrast met scherpe renteverlaging KVE

07 augustus 2019

08u23

Bron: Belga 0 Economie De centrale bank van Nieuw-Zeeland heeft de rente onverwacht scherp verlaagd. Het land heeft in toenemende mate last van zwakke economische omstandigheden als gevolg van de internationale handelsspanningen en de wereldwijde economische groeivertraging.

De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verraste de financiële markten met een verlaging van het belangrijkste rentetarief met 50 basispunten tot een recordlaagte van 1 procent. In doorsnee werd er gerekend op een renteverlaging van 25 basispunten. In mei werd de rente in Nieuw-Zeeland ook al verlaagd, toen met 25 basispunten.

De rentemaatregel zette de Nieuw-Zeelandse dollar onder druk ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tot het laagste niveau sinds begin 2016. Ook de rente op de 10-jarige staatsleningen ging flink omlaag. De RBNZ wees in een toelichting onder meer op de trage groei van de belangrijke dienstensector, dalende huizenprijzen en een afnemend sentiment bij zakelijke dienstverleners als reden voor de verlaging.