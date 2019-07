Nieuw megadistributiecentrum Zalando komt in Nederland: België loopt 1.500 jobs mis LH

04 juli 2019

11u21

Bron: Belga 1 Economie De Duitse online modereus Zalando is in het zuiden van Nederland gestart met de bouw van een reuzegroot distributiecentrum, van 140.000 vierkante meter of 19 voetbalvelden groot. In het distributiecentrum zouden 1.500 mensen aan de slag kunnen. Ook België was lange tijd in de running voor het distributiecentrum van Zalando.

De Waalse gemeente Dour voerde gesprekken, maar die sprongen vorig jaar af. Toen al leek het erop dat Zalando voor Nederland zou kiezen en nu is ook de precieze locatie gekend. Het distributiecentrum komt in Bleiswijk, tussen Zoetermeer en Rotterdam, op de vroegere terreinen van plantenveiling FloraHolland.

"De ligging in Bleiswijk staat ons erg aan. We kunnen gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van het bedrijventerrein. Daarnaast ligt het vlakbij de A12 en in het hart van de Randstad", zegt Kenneth Melchior, directeur Zalando Noord-Europa. Hij verwacht geen problemen om de vacatures in te vullen. Zalando wordt hiermee ook de grootste werkgever van de streek.

Volgens het Financieel Dagblad bouwt Zalando in totaal vijf distributiecentra in Europa. Vanuit Nederland worden de pakjes verstuurd naar de Benelux, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf mikt de volgende vijf jaar op "meer dan een verdubbeling" van zijn omzet in de Benelux.