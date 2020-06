Niet enkel kommer en kwel in luchtvaart: DHL zoekt 80-tal nieuwe medewerkers SPS

15 juni 2020

14u14

Bron: Belga 8 Economie Logistiek bedrijf DHL Aviation wil extra personeel aanwerven op de luchthaven Brussels Airport. Alles samen gaat het om zo'n 80-tal vacatures, zegt manager Public Affairs Freek De Witte. Hij verwijst naar de gestegen volumes, die nu al zo'n 15 à 20 procent hoger liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor één keer positief nieuws uit de luchtvaartsector, na de jongste berichten over het faillissement van grondafhandelaar Swissport en de herstructurering bij Brussels Airlines.

DHL zoekt dus een 80-tal nieuwe medewerkers. Voor een deel gaat het om vervangingscontracten, maar daarnaast breidt het bedrijf zijn personeelsbestand ook uit. Ondanks de coronacrisis is de activiteit immers toegenomen. "We hadden vorig jaar op groei gerekend, maar die is groter dan verwacht", aldus De Witte. Hij heeft het over 15 à 20 procent meer activiteit dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo is er een toename bij de pakjes voor de farmasector en in de e-commerce. "Eerst waren er de mondmaskers, maar we verwachten dat die nu wat zullen gaan afnemen. Anderzijds zien we nu een groei bij de testkits en bloedstalen", aldus de manager. De e-commerce kon dan weer profiteren van de lockdown en blijkbaar houden heel wat consumenten dat online koopgedrag aan. "De volumes zijn er nu vergelijkbaar met die tijdens de eindejaarsperiode".

Laden en lossen

DHL Aviation telt zo'n 1.500 personeelsleden op Brussels Airport. Dagelijks voert het bedrijf een 50-tal vluchten van en naar Zaventem uit, en staan er een 300-tal vrachtwagens in voor de aan- en afvoer. Het bedrijf zoekt vooral mensen voor het laden en lossen van de vliegtuigen en voor het sorteren van de pakjes. "Het profiel is deels complementair met dat van de bagage-afhandelaars van Swissport", aldus De Witte. Bij dat bedrijf verloren vorige week zo'n 1.500 mensen hun baan.

DHL biedt vooral vaste contracten aan, maar voor een klein deel (zo'n 10 procent) gaat het ook om uitzendcontracten, om flexibel te kunnen inspelen op de gewijzigde volumes.

Lees ook:

Heeft faillissement Swissport gevolgen voor reizigers? En hoe kunnen we de luchtvaartsector redden? (+)

Gitzwarte dag voor Zaventem na pak ontslagen: wat staat luchthaven nog te wachten en welke gevolgen zijn er voor u? (+)