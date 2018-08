Niet Apple, maar wel Chinees bedrijf was als eerste ooit 1 biljoen dollar waard TTR

04 augustus 2018

Bron: CNBC, Time, Bloomberg 0 Economie Het technologieconcern achter de iPhone is al jaren het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Eergisteren liep de beurswaarde van Apple op tot meer dan een biljoen of 1.000 miljard dollar. Hoewel Apple het eerste Amerikaanse bedrijf is dat zo veel waard is, is het niet het eerste bedrijf ter wereld dat daarin slaagt. Die eer was elf jaar geleden al weggelegd voor een staatsbedrijf uit China.

Het heuglijke moment voor Apple werd donderdag om 11.48 uur (17.48 uur Belgische tijd) kortstondig bereikt. Op de beurs in New York noteerde het aandeel Apple tussentijds 2,8 procent in de plus op 207,05 dollar. In totaal zijn er 4.829.926.000 aandelen van Apple in omloop, waardoor nipt de kaap van 1 biljoen dollar (omgerekend zowat 860 miljard euro) kon worden gehaald.

In 2007 haalde echter het Chinese oliebedrijf PetroChina – opgericht in 1999 - de magische grens, met dat verschil dat het merendeel van de aandelen niet vrij verhandelbaar was. Chinese beleggers konden alleen in Shanghai kopen en buitenlanders konden daar dan weer niet kopen. Op de ene beurs gekochte aandelen konden met andere woorden niet op de andere verhandeld worden. In China schoot de koers omhoog, later op de dag kelderde de koers juist in New York. PetroChina zag bijgevolg 80% van zijn marktwaarde in rook opgaan.

Een jaar na het hoogtepunt was de beurswaarde van PetroChina alweer drastisch gedaald tot 397 miljard dollar. Voornamelijk externe factoren vormden de oorzaak van die sterke daling. Toen het aandeel in Shanghai in 2007 werd genoteerd, brak immers de kredietcrisis uit en viel de olieprijs terug.

Volgens Bloomberg is dat nog altijd de grootste vernietiging van aandeelhouderswaarde door een enkel fonds uit de geschiedenis.

Hey Apple, congrats on the big $1T! So the original trillion-dollar company was made in China

- PetroChina's market cap hit $1.1T in 2007

- By the end-2008 it had lost $800b

- That was the biggest destruction of shareholder wealth in history (feel better $FB?) #lifecomesatyoufast pic.twitter.com/BH3DZ7w9tY Haidi Lun 伦海迪(@ HaidiLun) link