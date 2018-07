Niemand ruilt zijn car voor cash IB

20 juli 2018

05u15

Bron: Belga 5 Economie Hr-dienstenbedrijf SD Worx telt tot dusver amper 23 werknemers, uit 22 bedrijven, die hun bedrijfswagen ingeruild hebben voor een cashvergoeding. Dat schrijft De Tijd vandaag. SD Worx begeleidt bijna 24.000 bedrijven met meer dan 500.000 werknemers met een bedrijfswagen.

Een bedrijfswagen inruilen voor een licht belaste vergoeding in cash, met die maatregel wil de federale regering de files terugdringen. Maar twee maanden na de invoering lokt de 'cash for car'-regeling dus allesbehalve een stormloop uit. "Voorlopig hebben 23 werknemers van 22 bedrijven hun bedrijfswagen ingeruild voor een cashvergoeding", zegt Veerle Janssens van SD Worx in De Tijd.

Bij concurrent Acerta, die 40.000 bedrijven in portefeuille heeft, klinkt hetzelfde verhaal. "We stellen vast dat de interesse heel erg mager is", zegt directeur Dirk Wijns in de krant. "We krijgen heel weinig vragen van bedrijven over cash for car. Het aantal dossiers waarin het systeem wordt gebruikt, kunnen we op twee handen tellen. We worden absoluut niet overdonderd."