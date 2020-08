New York Times heeft voor het eerst meer digitale dan printinkomsten LH

05 augustus 2020

19u42

Bron: Belga 0 Economie The New York Times heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst meer inkomsten gehaald uit digitale abonnementen en advertenties dan uit print. Van april tot en met juni waren de digitale inkomsten goed voor 185,5 miljoen dollar, tegenover 175,4 miljoen dollar uit print.

Tijdens het tweede kwartaal zag The New York Times het aantal digitale abonnees stijgen met 669.000. Dat is de grootste groei in één kwartaal ooit. In totaal telt de krant nu 6,5 miljoen abonnees, van wie er 5,7 miljoen een uitsluitend digitaal abonnement hebben.

CEO Mark Thompson heeft het over "een belangrijke mijlpaal in de transformatie van The New York Times". Het medium maakt zich minder afhankelijk van advertentie-inkomsten en focust nu meer op inkomsten uit abonnementen.

"We hebben bewezen dat het mogelijk is om een opwaartse spiraal te creëren waarin het investeren in journalistiek van hoge kwaliteit leidt tot diepe betrokkenheid van het publiek, wat op haar beurt leidt tot een inkomstengroei en verdere investeringscapaciteit", aldus Thompson. "Dit is waarom onze redactie groeit, terwijl zoveel andere worden ingekrompen.”

De inkomsten uit advertenties vielen wegens de coronacrisis massaal terug. Bij de Times ging het om een daling met 44 procent in het tweede kwartaal.