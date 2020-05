New social deal van s.pa pleit voor investeringsboost van 192 miljard euro SVM

05 mei 2020

17u35

Bron: Belga 0 Economie De s.pa komt met de concrete uitwerking van de new social deal die voorzitter Conner Rousseau op 1 mei aankondigde. Die moet het land helpen om vooruit te gaan na de coronacrisis en focust daarvoor op investeringen van de overheid: op tien jaar tijd is volgens de partij een investeringsboost van maar liefst 192 miljard euro nodig.



"Wat we met deze coronacrisis meemaken, is ‘beyond everything’", zegt Rousseau. "Een crisis zonder weerga, de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog." De new social deal van s.pa moet het land uit die crisis weten te tillen.

Met meer concreet drie pijlers, die Rousseau al kort toelichtte op 1 mei: investeren om samen vooruit te gaan, rendement voor iedereen die meebouwt en een eerlijker belastingsysteem.

“Een investeringsboost, dat is de kern van ons investeringsplan”, klinkt het nu. "Het besparingsbeleid heeft iedereen armer gemaakt. Die fout mogen beleidsmakers geen tweede keer maken."

6% van het bbp

De partij stelt daarom voor om onmiddellijk 6% van het bbp of 29 miljard euro te investeren. De jaren daarna moet dat investeringsritme permanent met 3% van het bbp verhoogd blijven. Indien we die inspanning tien jaar aanhouden, komt dit neer op 192 miljard euro. Die centen moeten onder meer gaan naar energiezuinige woningen, duurzame mobiliteitsalternatieven, zorginfrastructuur en sociale woningen en een ultrasnel vezelnetwerk.

Naast die investeringsboost moet er een zogenaamde 'productiviteitsboost' komen, ofwel maatregelen die de productiviteit van de Belgische ondernemingen verhogen. De partij denkt daarvoor onder andere aan een verlaging van de administratieve lasten en het schrappen van overbodige regelgeving en ineffectieve uitgaven.

Het rendement van de bovengenoemde investeringen moet gaan naar "een hoger inkomen en lagere belastingen voor iedereen die elke dag zijn best doet".

“Te lage lonen”

"We hebben de afgelopen weken en maanden meer dan ooit gezien wie de economie echt doet draaien: zorg- en verplegend personeel, schoonmakers, vuilnisophalers, vrachtwagenchauffeurs, winkelbedienden, politiemensen,... Het zijn deze werkende mensen die essentieel zijn voor onze economie. Zij zorgen ervoor dat ons land niet helemaal is stilgevallen. Velen van hen werken tegen te lage lonen en te slechte arbeidsvoorwaarden." Meer concreet pleit de s.pa ervoor om het belastingvrije minimum op te trekken naar 1.000 euro, minstens 1.500 euro te geven voor wie een volledige loopbaan telt en investeringen in toegankelijke en betaalbare zorg.

Derde pijler tot slot is een eerlijker belastingsysteem. "Dat begint bij een fair belastingsysteem dat elke vorm van inkomen op een gelijke manier behandelt en ervoor zorgt dat iedereen zijn eerlijke bijdrage levert. Voor ons spreekt het vanzelf dat iedereen bijdraagt volgens zijn of haar draagkracht.”