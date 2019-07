New Delhi bant alle producten van AB InBev voor drie jaar tvc lh

30 juli 2019

14u52

Bron: Belga 4 Economie De Indiase hoofdstad New Delhi verbiedt AB InBev voor drie jaar om zijn producten te verkopen in de miljoenenstad. De Belgische brouwer wordt ervan beschuldigd lokale taksen te hebben ontdoken, zo meldt het nieuwsagentschap Reuters.

Het verbod volgt op een onderzoek dat drie jaar heeft geduurd. De conclusie luidde dat SABMiller, dat in 2016 samenging met AB InBev, gekopieerde barcodes gebruikte op bierflesjes voor retailers in New Delhi, waardoor het minder belastingen moest betalen. AB InBev ontkent dat en kondigde al aan in beroep te zullen gaan.



AB InBev ontkent de aantijgingen en kondigde al aan in beroep te zullen gaan. “Het gaat om een vermeende mismatch in de barcodestatus van twaalf individuele flessen die in één winkel in Delhi zouden zijn aangetroffen”, zegt het bedrijf. “Nadat we de controle over de activiteiten van SABMiller hadden overgenomen, hebben we onze relatie met de leverancier die het desbetreffende Delhi-magazijn beheerde, stopgezet.”