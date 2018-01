Netflix moedigt werknemers aan om bij andere bedrijven te solliciteren avh

20 januari 2018

21u03

Bron: Business Insider; Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility 0 Economie Netflix wil dat werknemers hun kans wagen bij andere bedrijven. Dat onthult voormalig Netflix-topvrouw Patty McCord in een boek. Een heel irrationeel beleid, zou je denken, maar Netflix kijkt net wat verder dan de gemiddelde werkgever, zo blijkt.

In haar nieuwe boek ‘Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility’, onthult Patty McCord enkele sappige weetjes over streamingdienst Netflix. McCord was vroeger het hoofd van de afdeling talentmanagement bij Netflix, maar runt nu haar eigen consultancybedrijf. In haar boek beschrijft ze hoe hard werken bij Netflix niet voldoende is. Wie hard en veel werkt, maar niet genoeg resultaten boekt, wordt onverbiddelijk de laan uitgestuurd.

Je krijgt weliswaar een royale ontslagvergoeding, maar de Netflix-top kijkt niet naar een ontslag meer of minder. Als je niet effectief genoeg bent, vlieg je eruit. En Netflix moedigt werknemers zelfs aan om bij andere bedrijven te gaan solliciteren. Daar heeft het bedrijf een paar redenen voor.

Persoonlijke doelen scherp stellen

Volgens Netflix helpt solliciteren bij een ander bedrijf je om je persoonlijke doelen scherp te krijgen. “Mijn ervaring is dat je eerlijker bent naar een wildvreemde dan naar je eigen manager,” vertelt McCord aan Business Insider. “Een onbekende maakt je opener en minder op je hoede."

Leren hoeveel je waard bent

Daarnaast leert een ander bedrijf je mogelijk hoeveel je waard bent. “Je wilt weten wat je waard bent voor een ander bedrijf want dat bepaalt de hoogte van het salaris dat je kan vragen. Je moet niet het gevoel hebben dat je vreemdgaat als je bij een ander bedrijf solliciteert. Je bent gewoon aan het uitzoeken wat er in de markt gebeurt.”

Netwerk verruimen

Bij een ander bedrijf solliciteren verruimt ook je netwerk. “Het kan zijn dat je de baan waarvoor je solliciteert uiteindelijk niet wilt, maar dat het wel klikt met de mensen die je gesproken hebt. Mooi, dan heb je kandidaten gevonden voor je eigen bedrijf. Alles draait om een goed netwerk.”

Netflix nog meer leren waarderen

Misschien wel de belangrijkste reden waarom Netflix zijn werknemers aanspoort om elders te solliciteren is dat de werknemers dan mogelijk Netflix nog meer gaan waarderen. “Soms ontdek je dat het gras niet groener is aan de overkant. Ik ken mensen die na een sollicitatie terugkwamen en zeiden: ‘Ik dacht dat andere bedrijven zoveel cooler waren en dat daar zoveel meer mogelijkheden zouden zijn, maar ik realiseerde me toen ik er was dat ik mijn huidige werk heel leuk vindt, en ik blijf graag’.

McCord mag dan niet meer werken voor Netflix, ze heeft er duidelijk heel wat opgestoken. Haar nieuwe bedrijf voert hetzelfde sollicitatiebeleid als Netflix. “We vinden het gezond om regelmatig buiten het bedrijf te solliciteren”, zo staat op de website te lezen. “We stimuleren werknemers om met hun managers te bespreken wat ze van dat proces leren.”