Netflix helpt Nasdaq en S&P 500 aan nieuwe records IB

23 januari 2018

23u47

Bron: Belga 0 Economie Wall Street is gisteren gemengd gesloten, nadat een stortvloed bedrijfsresultaten is bekendgemaakt. De Dow Jones daalde licht, terwijl de Nasdaq en de S&P 500, onder meer onder invloed van de goede resultaten van Netflix, weer records braken.

Volgens de definitieve resultaten verloor de Dow Jones 0,01 procent of 3,79 punten, om te eindigen op 26.210,81 punten. De Nasdaq won 0,71 procent of 52,26 punten, tot 7.460,29 punten, en de S&P 500 0,22 procent of 6,16 punten, tot 2.839,13 punten. VKB/