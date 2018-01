Netflix en Spotify bepalen voortaan mee of u loonopslag krijgt ep

13u08

Bron: Belga 4 REUTERS Economie Streamingdiensten zoals Netflix en Spotify bepalen voortaan mee ons loon. Ze zijn immers opgenomen in de indexkorf, net als verscheidene gezondheidsproducten zoals een glucosemeter voor diabetespatiënten.

De consumptieprijsindex, waarop de inflatie is gebaseerd, wordt berekend op basis van een hele reeks producten. Dat heet de indexkorf. Om in de indexkorf te worden opgenomen, moeten producten een zeker gewicht hebben in de uitgaven van gezinnen. Die indexkorf wordt jaarlijks geëvalueerd, om zeker te zijn dat de samenstelling nog actueel is. De producten in de indexkorf bepalen mee de index, en op die manier de loonvorming.

Maken voortaan hun opwachting in de indexkorf: de rookdetector, de gemeenschappelijke kosten van de meergezinswoning, orthopedische steunzolen, een aerosolapparaat, de glucosemeter, de huur van een apneu-apparaat, pc-onderhoud, een orchidee, video- en audio streamingdiensten, bijles en pedicure.

Verdwijnen uit de indexkorf: de lege dvd-RW, de azalea en de alstroemeria of incalelie. Het zijn de sociale partners die de indexkorf bepalen. Het is minister van Economie Kris Peeters die de definitieve goedkeuring geeft.