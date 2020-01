Nestlé trekt twee miljard uit voor duurzame verpakkingen HR

16 januari 2020

10u42

Levensmiddelenconcern Nestlé wil vaker gebruikmaken van gerecycled plastic voor de verpakkingen van zijn producten. Het bedrijf achter chocoladereep KitKat heeft hiervoor een budget vrijgemaakt van ruim 2 miljard euro.

Gerecycled plastic dat is geschikt voor levensmiddelenverpakkingen is relatief duur doordat het aanbod nog klein is. Het merendeel van het budget wordt dan ook besteed aan de inkoop van gerecycled plastic. Verder steekt het Zwitserse bedrijf geld in de ontwikkeling van nieuwe duurzame verpakkingsmethodes. Het bedrijf rekent erop dat de kosten op termijn kunnen worden terugverdiend.

Makers van levensmiddelen komen steeds meer onder druk te staan van consumenten en milieuorganisaties die willen dat ze maatregelen nemen tegen plasticvervuiling. Nestlé beloofde eerder al dat in 2025 al zijn verpakkingen duurzaam zullen zijn. Branchegenoot Unilever wil tegen die tijd zijn inkoop van nieuw plastic halveren. Ook experimenteren de bedrijven met tappunten in winkels waar bijvoorbeeld shampooflessen opnieuw gevuld kunnen worden.