Negatieve rentepolitiek treft ook Belgische klanten van de Nederlandse onlinebroker DeGiro ttr

17 oktober 2019

13u17

Bron: De Tijd 0 Economie De klanten van de Nederlandse onlinebroker DeGiro, onder wie duizenden Belgen, zijn de eerste slachtoffers van de negatieve rentepolitiek van de Europese Centrale Bank. DeGiro rekent negatieve rentes aan voor cashposities boven 2.500 euro, zo bericht De Tijd.

DeGiro stort de cashtegoeden van zijn klanten door naar geldmarktfondsen van ofwel Morgan Stanley ofwel FundShare Fund Management, die door de negatieve marktrentes nu ook negatieve rendementen opleveren. Het is onmogelijk voor de Nederlandse broker - die ook in ons land actief is - om de negatieve rente op de cashposities nog langer zelf te compenseren.

Beleggers zullen vanaf 15 november moeten betalen voor hun centen. DeGiro rekent vanaf dan immers negatieve rentes aan voor cashposities boven 2.500 euro, meldt De Tijd vandaag. Voor tegoeden onder dat bedrag blijft de broker, die duizenden Belgische klanten telt, wel zelf opdraaien voor de kosten.



In ons land is het bij wet verboden om spaarders een negatieve rente aan te rekenen. De Belgische banken moeten op spaarboekjes wettelijk nog een rendement van 0,11 procent (waarvan 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie) bieden. Onze banken verliezen dit jaar samengeteld minstens 400 miljoen euro aan de negatieve depositorente van de Europese Centrale Bank.