Neemt TomTom met zelfrijdende auto wel de juiste afslag? Peet Vogels

23 januari 2019

13u44

Bron: AD 0 Economie TomTom gaat volledig voor de zelfstandig rijdende auto. Daarmee neemt het bedrijf een grote gok, want die markt wordt nu beheerst door grote, zeer kapitaalkrachtige concurrenten als Here en Google.

De stap van TomTom is gisteren definitief geworden met de verkoop van de Telematica-divisie voor 910 miljoen euro aan de Japanse bandenfabrikant Bridgestone. Telematica is een winstgevend onderdeel van TomTom dat zich bezighoudt met vlootbeheer van auto’s en vrachtwagens. Klanten, zoals transportbedrijven, kunnen hun auto's en chauffeurs overal ‘volgen’ en daardoor beter onderhoud plannen, en sturen op efficiënt rijgedrag. Dat scheelt jaarlijks miljoenen euro's in brandstofkosten.

De grote vraag is hoe het nu verder moet met TomTom zonder Telematica. Het bedrijf worstelde de laatste jaren al meer met zichzelf dan het lief was. TomTom werd groot met de verkoop van (losse) navigatiekastjes in de auto. Die markt staat al enkele jaren onder druk. Zeker sinds Google de navigatiesoftware voor de smartphone gratis ter beschikking stelde.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN