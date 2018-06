Nederlandse vakbond sleept Deliveroo voor de rechter jv

15 juni 2018

10u34

Bron: anp 0 Economie De Nederlandse vakbond FNV sleept maaltijdbezorger Deliveroo voor de rechter. Volgens de vakbond heeft het van oorsprong Britse bedrijf schijnzelfstandigen in dienst en ontduikt Deliveroo daarmee de cao.

FNV voert al langer actie tegen Deliveroo, dat vorig jaar besloot alleen nog maar met bezorgers te werken die freelance zijn. De vakbond noemt die constructie "onwettig". "De riders van Deliveroo hebben recht op een cao met een goed loon. De uitknijpbaantjes die de bezorgdienst nu hanteert zijn zwaar fout", zo verklaart bondsbestuurder Willem Dijkhuizen de gang naar de rechter. "Hier moet per direct een eind aan komen."

Een woordvoerder van Deliveroo zegt in een reactie verbaasd te zijn over de dagvaarding, omdat er vorige week nog "zeer constructief" is gesproken met FNV. Het bedrijf spreekt van een bijbaan op zelfstandige basis met een zeer uitgebreide verzekering. "Graag werken we samen met vakbonden en overheid om een einde te maken aan de wisselwerking tussen flexibiliteit en zekerheid", voegt de zegsman toe.