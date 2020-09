Nederlandse tak van failliete FNG maakt doorstart onder nieuwe eigenaar TMA

04 september 2020

12u02

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse tak van de failliete Belgische modegroep FNG maakt een doorstart onder een nieuwe eigenaar. Het gaat om de winkelketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss. De nieuwe holdingmaatschappij is onderdeel van FLV group van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom.

De naam van de Nederlandse investeerder circuleerde ook in ons land als kandidaat-overnemer. Maar uiteindelijk sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit.

Intussen hebben ook onderdelen van FNG in België een nieuwe eigenaar gekregen. Zo neemt de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren Schoenen, onderdeel van de Duitse groep Deichmann, vanaf 1 oktober 43 Vlaamse Brantano-winkels in België over. De familiale holding Claes Retail Group, bekend van JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG.

