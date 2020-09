Nederlandse tak van failliete FNG maakt doorstart onder nieuwe eigenaar, overnemer Brantano zal winkels heropenen in februari TMA HLA

04 september 2020

12u02

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse tak van de failliete Belgische modegroep FNG maakt een doorstart onder een nieuwe eigenaar. Het gaat om de winkelketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss. De nieuwe holdingmaatschappij is onderdeel van FLV group van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom. Intussen laat ook de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren, die 43 Brantano-winkels overneemt in Vlaanderen, weten dat de heropening van de winkels is gepland vanaf 1 februari 2021.

De naam van de Nederlandse investeerder circuleerde ook in ons land als kandidaat-overnemer. Maar uiteindelijk sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement uit.

Intussen hebben ook onderdelen van FNG in België een nieuwe eigenaar gekregen. Zo neemt de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren Schoenen, onderdeel van de Duitse groep Deichmann, vanaf 1 oktober 43 Vlaamse Brantano-winkels in België over. De familiale holding Claes Retail Group, bekend van JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over van het failliete FNG.

vanHaren

De overnemer van Brantano belooft zoveel mogelijk Brantano-werknemers een job aan te bieden. De komende weken zullen er gesprekken zijn met de vakbonden, belooft ze. “We beseffen dat het voor de werknemers van Brantano een zware periode is, na een al erg zwaar en onzeker voorjaar”, zo staat in een persbericht van vanHaren. “Samen met de sociale partners zullen ze er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk de beste oplossingen uit te werken.”

Welke Brantano-winkels precies worden overgenomen en hoeveel mensen er aan de slag zullen kunnen, staat vrijdag niet in het persbericht. Ook een woordvoerster van de keten wil daar niet op ingaan. “Ik kan op dit moment alleen naar de inhoud van het persbericht verwijzen”, klinkt het.

Ook de vakbonden hebben nog geen extra informatie. “Wij kregen ook het persbericht, maar daar bleef het voorlopig bij”, aldus Lindsey Verhaeghe van de socialistische bediendebond BBTK. De vakbonden zeiden eerder wel al dat er alleen winkels in Vlaanderen worden overgenomen.

VanHaren heeft in Nederland 143 winkels. Het is een onderdeel van de Duitse groep Deichmann, die naar eigen zeggen actief is in 31 landen en marktleider is in de Europese schoenendetailhandel.

