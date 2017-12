Nederlandse supermarktketen Jumbo wil in Limburg eerste Belgische vestiging openen hr

Bron: Belga 0 ANP Een vestiging van de supermarktketen Jumbo in Groningen. Economie De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft zijn eerste Belgische vestiging beet. De retailer zal een pand betrekken in een nieuw retailpark in het Limburgse Bree. Dat meldt het vakblad RetailDetail. De burgemeester van Bree bevestigt dat de Nederlanders "interesse" hebben.

Het is geen geheim dat Jumbo - na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland - naar België lonkt. Financieel directeur Ton van Veen zei al in een interview dat het bedrijf overweegt om in België supermarkten te openen. Officieel klinkt het steeds dat er nog niets concreet is beslist.

Volgens RetailDetail komt Jumbo naar Bree, naar een nog te bouwen retailpark. De opening is dus nog niet voor morgen. De burgemeester van Bree, Liesbeth Van der Auwera, bevestigt dat Jumbo interesse heeft om naar Bree te komen. "Eén van de kandidaten is inderdaad Jumbo. Er zijn gesprekken geweest tussen de projectontwikkelaar en Jumbo."

