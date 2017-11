Nederlandse premier Rutte "wil België niet achterna" met dividendbelasting KVDS

13u08

Bron: Belga, vrt nws 8 ANP Minister-president Mark Rutte van Nederland. Economie De Nederlandse premier Mark Rutte "wil België niet achterna". Dat heeft hij gezegd op zijn wekelijkse persconferentie, waar hij zijn plan om de dividendbelasting af te schaffen moest verdedigen. "België heeft nog maar één internationaal opererend bedrijf over: InBev. Verder niets meer."

Premier Rutte is van plan om de dividendbelasting in Nederland in 2019 af te schaffen. Bedrijven betalen er nu 15 procent belastingen op het dividend dat ze uitkeren aan aandeelhouders, maar om "rijk en succesvol" te blijven is het volgens het kabinet-Rutte cruciaal om de dividendtaks af te schaffen.

Cadeau

De oppositie trekt echter fel van leer tegen die plannen. De afschaffing zou de Nederlandse schatkist elk jaar 1,4 miljard euro kosten, zeggen zij. Bovendien is het een "cadeau aan multinationals".

Maar premier Rutte weerlegt die kritiek. "Als Nederland de belasting niet afschaft, gaat het België achterna. We zien in België wat er gebeurt als je de bakens niet op tijd verzet. België heeft nog maar één internationaal opererend bedrijf over: InBev. De rest is weg. En dat heeft een enorme impact op de werkgelegenheid."

Unilever

Rutte wilde geen namen noemen van grote bedrijven die Nederland zouden willen verlaten. Maar volgens het Financieel Dagblad gaat het onder meer om oliereus Shell en Unilever.

De Nederlandse premier had deze week nog een ontmoeting met zijn Belgische ambtgenoot Charles Michel (MR) in het kader van de Benelux-Top.

Woestijn

Volgens onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) klopt het niet wat Rutte beweert en telt ons land heel wat internationale en lokale bedrijven. "Het is onterecht om België voor te stellen als een economische woestijn. Dit is niet één maar verscheidene bruggen te ver", verklaarde die in een interview met de nieuwsdienst van de vrt.

De uitspraken van de Nederlandse premier tonen vooral aan dat hij "heel slecht geïnformeerd" is, zegt ook de woordvoerder van premier Charles Michel, Barend Leyts. "De minister-president kent blijkbaar alleen AB Inbev en heeft nog nooit gehoord van Solvay, UCB, Bekaert, Umicore en vele anderen. Grote Belgische bedrijven met wereldfaam, elk in hun eigen domein. Dat België niet aantrekkelijk zou zijn voor buitenlandse investeerders klopt dan ook niet."

Hervorming

Leyts verwijst ook naar de recente hervorming van de vennootschapsbelasting, waardoor het nominaal tarief in België voor grote bedrijven daalt tot 25 procent in 2020. "De verlaging van de arbeidskost is een feit en zorgt voor meer jobs. Ook door de voorgestelde fiscale consolidatie blijft België heel aantrekkelijk om te investeren."

"Dit is een zeer onhandige reactie in een moeilijk debat in Nederland. Maar ook niet verwonderlijk gezien zijn zeer krappe meerderheid", klinkt het nog.