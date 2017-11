Nederlandse miljonair koopt IJsboerke LVA

05u44

De Nederlandse miljonair Fons Walder koopt via zijn chocoladebedrijf Baronie de Kempense roomijsmaker Glacio, die onder meer het bekende merk IJsboerke omvat. Dat meldt De Tijd vandaag. De transactie - waarvan de prijs niet bekend is - moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten.

Baronie is een van de grootste Belgische chocoladeproducenten en is goed voor een half miljard euro omzet. De groep uit Veurne en haar eigenaar Fons Walder zijn niet aan hun proefstuk toe als het om overnames gaat. Ze kochten de jongste vijf jaar al de chocolademerken Jacques, Kathy, de chocoladetruffelspecialist Duc d'O en het Britse Ashbury. Via het chocolademerk Jacques werkte Baronie al samen met Glacio, maar de overname van de ijsfabrikant is de eerste échte stap in de roomijssector.

Zorgenkindje

IJsboerke is alombekend, maar het is tevens het zorgenkind van Glacio. De ijsmaker verliest al jaren marktaandeel aan Unilever (Ola, Magnum, Cornetto) en wordt geconfronteerd met hogere grondstoffenprijzen en het wisselvallige Belgische weer.