Nederlandse bitcoinfamilie blijft kalm onder cryptocrash: “De koers zal wel naar 200.000 euro stijgen”

15 december 2018

21u32

Bron: AD.nl 0 Economie De koers van de bitcoin stort in. Maar de bitcoinfamilie Taihuttu, het Nederlandse gezin dat heel het vermogen in cryptomunten investeerde, blijft er stoïcijns onder. “Uiteindelijk kan de bitcoin wel naar een koers van 200.000 euro stijgen.”

Didi Taihuttu wrijft over zijn arm waarop de letter B met twee strepen erdoor, naar analogie van het dollarteken, is getatoeëerd. “Over een paar jaar weten we het of het de B van biljonair of de B van bankroet is.”



Voor veel mensen die een jaar geleden bitcoins kochten is het de B van belazerd, bedonderd en bedrogen. Wie eind vorig jaar voor 100.000 euro kocht, zag als een ijsbeer op een smeltende ijsschots, 82.000 euro verdwijnen in het grote niets. “Ja, veel mensen hebben heel veel geld verloren”, beaamt hij. “Iedereen kon zien dat die groei niet kon blijven duren.” Dan hadden ze zijn blogs maar moeten lezen.

