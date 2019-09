Nederlandse beleggers willen dat benoeming Dominique Leroy bij KPN wordt uitgesteld TT

20 september 2019

17u00

Bron: Belga 0 Economie Zolang er geen duidelijkheid is in het gerechtelijke onderzoek naar vertrekkend Proximus-CEO Dominique Leroy, moet haar aanstelling als topvrouw bij het Nederlandse telecombedrijf KPN worden uitgesteld. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Paul Koster, aan de Nederlandse nieuwszender RTL Z.

Leroy gaat normaal gezien op 1 december aan de slag bij KPN. Vandaag is haar laatste werkdag bij Proximus. De aandeelhoudersvergadering waarop Dominique Leroy als nieuwe CEO van KPN wordt voorgedragen, moet echter worden uitgesteld, meent Koster. "KPN kan het niet hebben dat de nieuwe CEO benoemd is terwijl er nog onduidelijkheid is over allerlei juridische gevolgen. Het onderzoek moet eerst afgerond zijn voordat KPN de benoeming aan de aandeelhouders moet voorleggen", zegt de VEB-directeur aan RTL Z.

Bij Leroy thuis en in haar kantoor bij Proximus voerde het Brusselse parket gisteren huiszoekingen uit in een onderzoek naar handel met voorkennis. Een maand voor ze haar vertrek aankondigde, verkocht ze een pakket Proximus-aandelen ter waarde van ruim 285.000 euro. Leroy had naar eigen zeggen op het moment van de verkoop nog niet besloten om Proximus te verlaten. Maar ze gaf wel toe dat ze al enkele gesprekken had met externe partijen, waaronder KPN.

Koster uit ook kritiek op die aandelenverkoop. "Je zou als CEO toch moeten kunnen inschatten dat er bepaalde zaken zijn die je beter niet kunt doen. Dat alleen al de perceptie tegen je kan werken", zegt hij aan RLT Z. "Leroy vertelde dat ze al drie jaar gewacht had met het verkopen van de aandelen, dan had daar toch nu nog wel een half jaartje bij gekund.”