Nederlands bedrijf geeft 13.000 medewerkers kortere werkweek mét behoud van loon Redactie

20 december 2019

15u06

Bron: ANP, AD 4 Economie Maar liefst 13.000 medewerkers van het bedrijf Achmea, de grootste verzekeraar in Nederland, krijgen een kortere werkweek. Dat werd afgesproken in een nieuwe cao bij de financiële dienstverlener. De standaard werkweek gaat er van 36 naar 34 uur, mét behoud van salaris en structurele loonsverhogingen.

Ook kunnen oudere medewerkers minder gaan werken met behoud van de volledige pensioenopbouw. Vakbonden FNV, CNV en De Unie bereikten een akkoord over de voorwaarden voor de 13.000 medewerkers van Achmea. Over de looptijd van twee jaar gaan medewerkers in deze cao er bijna 7 procent op vooruit. Leden moeten nog wel instemmen met het resultaat.

Eerder spraken vakbonden met Achmea en een aantal andere grote verzekeraars af om de verschillen tussen medewerkers in vaste dienst en mensen met een flexcontract te verkleinen. Dit moet binnen drie jaar worden verwerkt in de cao’s. Afgesproken is dat tijdens de looptijd van deze cao afspraken worden gemaakt over de invoering.

HR-directeur Elly Ploumen van Achmea is tevreden met de nieuwe cao: “We bieden met deze afspraken een gezonde balans tussen werk- en privétijd – denk ook aan langer doorbetaald partnerverlof, meer tijd voor mantelzorg, meer tijd voor ontwikkeling en meer vrije tijd – en het gezond doorwerken tot aan het pensioen.” Achmea wil als werkgever ‘relevant, toonaangevend en vernieuwend’ zijn.

30 uur de norm

De vakbond CNV pleitte eerdere deze maand nog voor een 30-urige werkweek. “We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.



Bijna de helft van de werkenden (45 procent) bij onze noorderburen heeft het gevoel knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. 58 procent wil meer tijd voor zijn of haar privéleven en 54 procent ervaart een hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek door Maurice de Hond.



“Met deze alarmerende cijfers trekken wij aan de noodrem. Dit vraagt om een nieuwe balans voor werkenden, waarmee zij beter in staat zijn om werk en privé te combineren, minder vatbaar zijn voor ziekteverzuim en burn-outs. En waarmee ze gezond hun steeds hogere pensioenleeftijd kunnen halen”, aldus Fortuin.

Beoordelingsgesprek

Achmea streeft een vernieuwend personeelsbeleid na. Eerder maakte Achmea bekend het traditionele beoordelingssysteem af te schaffen voor alle medewerkers. Sinds 1 januari 2019 is het jaarlijkse functioneringsgesprek van de baan.



Bij Achmea merkten ze zelf dat het ‘oude’ beoordelingssysteem niet goed werkte. Egmond Borgdorff, destijds directeur HR-beleid en Arbeidsmarkt bij Achmea, vertelde: “80 Procent van de mensen vindt dat hij of zij beter presteert dan gemiddeld. Bij het traditionele beoordelingssysteem leg je mensen per definitie langs een gemiddelde meetlat, waarbij de uitkomst dus vaak leidt tot ontevredenheid. De leidinggevende zegt: ik vind dat je een 3 waard bent (op een schaal van 5, red.), terwijl de medewerker juist vindt dat hij meer verdient. Zo’n systeem werkt demotiverend.”