Nederlanders zijn Europees kampioen thuiswerken ADN

07 februari 2020

11u05

Bron: ANP, Eurostat 0 Economie Van alle EU-lidstaten telt Nederland het hoogste percentage thuiswerkers. Bij onze noorderburen werkt 14 procent van de werkenden doorgaans thuis, gevolgd door Finland met 13,3 procent. België zit aan 6,6 procent. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Op nummer drie staat Luxemburg, met 10 procent. Oostenrijk en Denemarken vervolledigen met 7,8 en 7,6 procent de top vijf. België staat met 6,6 procent op plaats 8, die plek delen we met Frankrijk. In Bulgarije en Roemenië werkt vrijwel niemand vanuit huis: 0,3 en 0,4 procent.

Gemiddeld ligt het percentage thuiswerkers in de EU op 5,2 procent. Het gemiddelde percentage mensen dat af en toe thuis werkt is overigens iets gestegen, van 5,8 procent in 2008 naar 8,3 in 2018.



Algemeen gezien werken vrouwen (5,5 procent) iets meer van thuis dan mannen (5 procent), al zijn er verschillen tussen de landen. In Nederland, Denemarken en Ierland zijn het bijvoorbeeld wel vooral mannen die thuiswerken, in Frankrijk, Luxemburg en Malta vooral vrouwen.

Meer over België

Luxemburg

Frankrijk

Denemarken

Nederland

werk

samenleving

Oostenrijk