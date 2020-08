Nederlander verdient bijna half miljard euro aan verkoop Brusselse Financietoren Peter Scholtes

06 augustus 2020

12u06

Bron: Eindhovens Dagblad 0 Economie De Nederlandse vastgoedtycoon Frank Zweegers heeft 460 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van de Financietoren in Brussel. Dat valt te concluderen uit het jaarverslag van zijn vastgoedbedrijf Breevast, schrijft het Eindhovens Dagblad. De verkoop deed begin dit jaar heel wat stof opwaaien in ons land.

Breevast en een andere vennootschap van Zweegers verkochten in januari van dit jaar de Financietoren voor 1,2 miljard euro aan een partij uit Zuid-Korea. Het 144 meter hoge kantoorgebouw was eind 2001 aangekocht en werd later volledig gerenoveerd.

Breevast maakt in het onlangs bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag over 2019 melding van details van de transactie. Na afronding van de verkoop is vanuit de Vlaamse vennootschap Financietoren NV een nettodividend van 138 miljoen euro betaald aan Breevast. Datzelfde bedrag heeft Breevast uitgekeerd aan aandeelhouder Zweegers, zo blijkt uit het verslag. Breevast had 30 procent van de aandelen in Financietoren. De overige 70 procent was in handen van een andere vennootschap van het concern van Zweegers. Wat met de opbrengst van deze 322 miljoen euro is gebeurd, is niet duidelijk.

