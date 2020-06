Neckermann krijgt Vlaamse en Waalse garantie voor lening van 2,6 miljoen euro SVM

12 juni 2020

11u57

Bron: Belga 0 Economie Reisorganisatie Neckermann krijgt van de bank BNP Paribas een lening van 2,6 miljoen euro toegekend. Vlaanderen en Wallonië verlenen via hun investeringsmaatschappijen PMV en SRIW een waarborg voor die lening.

Het extra kapitaal moet Neckermann -een onderdeel van het Spaanse Wamos- in staat stellen om de coronacrisis te overbruggen en voort te werken aan de uitbouw van de reisorganisatie. Neckermann heropende vandaag de 62 Belgische winkels na zowat drie maanden sluiting omwille van de coronapandemie.

Het huidige Neckermann is ontstaan na het faillissement van Thomas Cook. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over en plaatste die onder het uithangbord van Neckermann, dat een dochtermerk van Thomas Cook was. De Neckermann-winkels kenden begin dit jaar een nieuwe start, maar het coronavirus gooide na enkele maanden roet in het eten.