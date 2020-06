Neckermann heropent alle 62 winkels in België HR

11 juni 2020

06u18

Bron: Belga 4 Economie Neckermann heropent vrijdag al zijn 62 winkels in België. In 40 winkels kan de consument doorlopend en zonder afspraak terecht van maandag tot zaterdag om zijn vakantieplannen te bespreken. De overige 22 kleinere shops zullen twee dagen per week open zijn, op maandag (op afspraak) en zaterdag (vrij bezoek). Neckermann werkte een bijkomend aanbod uit met onder meer 50.000 extra vakantiewoningen en 2.000 kampeeradressen, meldt de reisorganisatie donderdag in een persbericht.

Eind vorig jaar moesten 91 filialen van Thomas Cook Retail België sluiten nadat de Britse multinational op de fles was gegaan. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam een 60-tal reiswinkels over.



De Neckermann-winkels kenden begin dit jaar een nieuwe start, maar het coronavirus gooide na enkele maanden roet in het eten. De reisorganisatie maakt nu een tweede doorstart. De voorbije week werd 'corona-bestendig' proef gedraaid in een vijftal winkels. Er is plexiglas geïnstalleerd, alle medewerkers kregen hygiëne opleiding en is er handgel beschikbaar.

Neckermann werkte een bijkomend aanbod uit met onder meer 50.000 extra vakantiewoningen en kampeeradressen. “Vroeger was 80 procent van onze verkochte reizen in de zomer een vliegvakantie naar het Middellandse Zeegebied. De coronacrisis heeft de plannen om het reisaanbod uit te breiden versneld. Het klassieke aanbod van vliegvakanties, citytrips enz. blijft behouden, maar de voorbije maanden zijn verschillende samenwerkingen opgezet die verder gaan.”

Kamperen

“Onder andere met Interhome, dat meer dan 50.000 vakantiewoningen binnen en buiten Europa aanbiedt, en met campings.com, dat meer dan 2.000 kampeeradressen in portefeuille heeft. Ook ons eigen ‘Eureka’-platform staat nu op punt: Belgen kunnen er zelf hun reis samenstellen en hebben de keuze uit bestemmingen van over de hele wereld”, aldus woordvoerster Leen Segers.

Lees ook:

Het regent klachten over vliegmaatschappijen: “Corona als excuus om vliegen duurder te maken” (+)

Terug naar het zuiden, deel 5: dansen op kruisjes en reserveren voor het zwembad op Franse campings (+)

Grenzen gaan open op 15 juni, dit zijn jouw opties per vakantieland (+)