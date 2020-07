NBB: “Financiële sector kan sleutelrol spelen om impact van coronacrisis op gezinnen en bedrijven te verlichten” JTO

01 juli 2020

14u38

Bron: Belga 2 Economie De Nationale Bank van België (NBB) maant de financiële sector aan om “ten volle” zijn verantwoordelijkheid op te nemen om de coronacrisis op te vangen. Bij de voorstelling van het Financial Stability Report 2019 wees de NBB er vandaag op dat ze “terughoudendheid” opmerkt bij de banken om liquiditeits- en kapitaalbuffers aan te wenden die door de toezichthouders werden vrijgegeven om de economie te ondersteunen.

De NBB concludeert in het rapport dat de Belgische banksector de afgelopen jaren stevige buffers heeft opgebouwd en zo een goede vertrekbasis heeft om de huidige uitdagingen aan te gaan. Ook de verzekeringssector is robuust.

“De financiële instellingen kunnen een sleutelrol spelen om de impact van de coronacrisis op gezinnen en bedrijven te verlichten”, klinkt het. Maar toch merkt de NBB dus terughoudendheid om kapitaals- en liquiditeitsbuffers aan te wenden die zijn vrijgegeven vanwege de coronacrisis.

Buffers inzetten

Jean Hilgers, directeur van de NBB, zegt dat banken onder meer bezorgd zijn over “stigma-effecten” op de financiële markten als ze hun buffers afbouwen. De NBB communiceerde daarom al dat de inzet van de buffers in deze context “absoluut normaal” is, maar volgens Hilgers “blijft het een uitdaging”. De NBB zegt in een persmededeling over het rapport ook dat de terughoudendheid in deze crisis zelfs mogelijk contraproductief is en de impact van de crisis op de reële economie kan versterken. De NBB moedigt de instellingen daarom aan om de buffers, indien nodig, “maximaal, verantwoord” in te zetten.

Geen dividenden uitkeren

Verder beveelt de NBB financiële instellingen aan om wel tijdelijk terughoudend te zijn in het dividenduitkeringsbeleid en bij het toekennen van variabele verloning bij hogere functies. Ze vraagt om ten minste tot begin oktober 2020 geen dividenden uit te keren of soortgelijke verrichtingen uit te voeren. Ook vraagt de NBB om te waken over de belangrijke structurele uitdagingen op langere termijn, zoals de aanhoudend lage rente.

Beperking hypothecaire kredieten blijft

Naar de toekomst toe zegt de NBB dat ze vasthoudt aan de beperkingen die ze de banken oplegt voor het verstrekken van hypothecaire kredieten. Gouverneur Pierre Wunsch zei dat de NBB uiteindelijk ook kan toelaten dat banken kapitaalbuffers voor vastgoedrisico’s kunnen aanspreken, als het aantal wanbetalingen substantieel zou toenemen. “Maar vraag blijft of de crisis een impact heeft op de vastgoedmarkt”, klinkt het tot slot.